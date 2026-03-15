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धनबाद लोक अदालत में रिकॉर्ड, रिकवर हुए 161 करोड़ रुपए; 3 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा

Mar 15, 2026 12:10 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट धनबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 161 करोड़ 34 लाख 71 हजार रुपए की रिकवरी कर कुल तीन लाख से ज्यादा मामलों का निपाटारा किया गया।

धनबाद लोक अदालत में रिकॉर्ड, रिकवर हुए 161 करोड़ रुपए; 3 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा

नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट धनबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 161 करोड़ 34 लाख 71 हजार रुपए की रिकवरी कर कुल तीन लाख 34 हजार 710 विवादों का निपटारा किया गया।

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लोक अदालत में सड़क दुर्घटना में माता-पिता को खोने वाले प्रभु साव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा चेयरमैन निकेश कुमार सिन्हा ने एक करोड़ 38 लाख रुपए का चेक दिया। दुर्घटना में पति को खोने वाली महिला को भी न्यायाधीश ने 82 लाख रुपए का चेक दिया। इसके पूर्व नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन जमशेदपुर से हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने किया।

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13 बेंच का किया गया था गठन

अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि विवादों एवं मुकदमों के निपटारे के लिए 13 बेंच का गठन किया गया था है। दो दिव्यांगों को मौके पर ही ट्राई साइकिल, दिव्यांग प्रमाण पत्र और स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया गया। बिना माता-पिता के चार बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर, उन्हें पढ़ाई के लिए मिलने वाली चार हजार रुपए की राशि का चेक भी प्रदान किया गया। 40 बच्चों को श्रम विभाग की ओर से स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिलाया गया।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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