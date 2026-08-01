Lohardaga News: हत्या के खिलाफ और बंद के समर्थन में कैंडल मार्च

Lohardaga News: लोहरदगा शहर में युवा व्यवसायी शुभम साहू की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने कानून व्यवस्था के बिगड़ने और बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा शहर में दो घण्टे के दौरान अपराधियों द्वारा युवा व्यवसायी शुभम साहू की निर्मम हत्या, ज्वेलरी प्रतिष्ठान संचालक से लूट के प्रयास तथा पतराटोली स्थित पेट्रोल पंप पर लूट के प्रयास जैसी घटनाओं के विरोध में शुक्रवार शाम योगी सेना के नेतृत्व में रेलवे साइडिंग से सुभाष चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने स्वर्गीय शुभम साहू के चित्र के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा जिले में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और नशे के कारोबारियों के फैलते नेटवर्क पर गहरी चिंता व्यक्त की।

घटनाएँ और प्रतिक्रिया वक्ताओं ने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। कैंडल मार्च में लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी, लोहरदगा- गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन, झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन, सामाजिक विचार मंच, लोहरदगा सर्राफा एसोसिएशन, सेवा भारती सहित विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों के सदस्य मौजूद थे।

प्रमुख प्रतिभागी कैंडल मार्च में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, योगी सेना के अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रीतेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय पंकज, लोहरदगा -गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह, लोहरदगा सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक संजय बर्मन, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर उरांव, गुप्तेश्वर गुप्ता, पवन तिग्गा, आकाश साहू, शिवांजली मिश्रा, उमेश सिंह, रणधीर चौधरी, अंकित साहू, निशांत चौधरी, गुड्डू गुप्ता, भरत साहू सहित शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए।

बंदी की योजना शनिवार को बंदी में एंबुलेंस, दवा दुकान, दूध की गाड़ी, स्कूल एवं स्कूल बस, अखबार के वाहन, प्रेस,यात्री वाहन, दमकल, आवश्यक कार्य से जा रहे नागरिक,आदि को बंद से मुक्त रखने की बात कही गई है। लोहरदगा बंद का लोहरदगा-गुमला ट्रक आनर एसोसिएशन ने समर्थन किया है।