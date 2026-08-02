Lohardaga News: संत उर्सुला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन
Lohardaga News: लोहरदगा के संत उर्सुला अस्पताल में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मकसद जरूरतमंद मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शिविर में 10 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ और सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया गया।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। संत उर्सुला अस्पताल, लोहरदगा में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन डीसी, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल और संत उर्सुला अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना था।शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें कुल 10 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है।रक्तदान
शिविर को सफल बनाने में डा सिस्टर आइलीन कुजूर, सिस्टर दयावती मिंज, सिस्टर सचिता, शालिनी खलखो, सिस्टर सेरोफिना टेटे, सिस्टर श्वेता खलखो, सिस्टर प्रणीता बेक, सिस्टर आस्रिन, सिस्टर तुलसी गोप, उमेश प्रसाद, अनिल मिंज, सिस्टर आसरेन बेक सहित अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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