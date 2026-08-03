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Lohardaga News: आम बागवानी काटकर बर्बाद करने की थाने में शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा के नरौली गांव में शरारती तत्वों ने पूर्व उपप्रमुख दिलीप सिंह की आम बागवानी को काटकर नष्ट कर दिया। दिलीप ने इस घटना की शिकायत कैरो थाना और प्रखंड विकास अधिकारी से की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बागवानी में 112 पौधे थे, जो अगले साल फल देने वाले थे।

Lohardaga News: आम बागवानी काटकर बर्बाद करने की थाने में शिकायत

Lohardaga News: कैरो, प्रतिनिधि। लोहरदगा कैरो थाना क्षेत्र के नरौली गांव में शरारती तत्वों ने पूर्व उपप्रमुख की आम बागवानी को काटकर नष्ट कर दिया। घटना के बाद बागवानी के मालिक पूर्व उपप्रमुख दिलीप सिंह ने कैरो थाना और प्रखंड विकास अधिकारी से मामले की शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, नरौली गांव निवासी दिलीप सिंह ने वर्ष 2025 में बिरसा हरित बागवानी योजना के तहत अपने लगभग एक एकड़ भूमि में 112 आम के पौधे लगाए थे। सभी पौधे अच्छी तरह विकसित हो चुके थे। उनकी ऊंचाई करीब पांच से छह फीट हो गई थी।

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पूरी बागवानी हरी-भरी हो चुकी थी। अगले वर्ष इनमें फल आने की उम्मीद थी।आरोप है कि रविवार की रात अज्ञात शरारती तत्वों ने बागवानी में लगे सभी आम के पौधों को काटकर नष्ट कर दिया। घटना से दिलीप सिंह को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। वह काफी आहत हैं।दिलीप सिंह ने कैरो थाना प्रभारी और प्रखंड विकास अधिकारी को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच कराने, दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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