Lohardaga News: डीएमओ की नियुक्ति होते ही शुरू होगा खनन और ट्रकों का परिचालन : धीरज

Lohardaga News: लोहरदगा-गुमला ट्रक आनर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल धीरज प्रसाद साहू से मिला। उन्होंने बताया कि गुमला जिले में पिछले डेढ़ महीने से जिला खनन अधिकारी का पद रिक्त है, जिससे लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। धीरज प्रसाद साहू ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा-गुमला ट्रक आनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सह एसोसिएशन के संरक्षक धीरज प्रसाद साहू से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गुमला जिले में पिछले करीब डेढ़ महीने से जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) का पद रिक्त रहने से उत्पन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

एसोसिएशन के अधिकारियों की चिंताएँ एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व डीएमओ के स्थानांतरण के बाद अब तक नए डीएमओ की पदस्थापना नहीं हुई है। इसके कारण बाक्साइट माइंस को चालान निर्गत नहीं हो पा रहा है। चालान नहीं मिलने के कारण हिंडाल्को की करीब आधा दर्जन बाक्साइट माइंस पिछले करीब 15 दिनों से बंद हैं। वहीं करीब 1500 ट्रकों का परिचालन भी ठप है।

प्रभावित लोगों की संख्या प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बाक्साइट खनन और परिवहन बंद होने से ट्रक मालिकों के साथ-साथ चालक, सहचालक, लोडर, अनलोडर, गैरेज संचालक, पेट्रोल पंप, मोटर पार्ट्स और टायर कारोबार से जुड़े लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे करीब 50 हजार लोगों की आजीविका प्रभावित होने की बात कही गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बाक्साइट खनन लोहरदगा, गुमला और लातेहार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख आधार है।

समस्या का समाधान सभी बातों को सुनने के बाद धीरज प्रसाद साहू ने गुमला उपायुक्त से फोन पर इस मामले में बात की। उन्होंने कहा कि वह भी अपने स्तर से राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत करा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्य के आला अधिकारियों से बात कर गुमला में जल्द से जल्द डीएमओ की पदस्थापना कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि डीएमओ की नियुक्ति के बाद बाक्साइट खनन और ट्रकों का परिचालन जल्द शुरू कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। ताकि प्रभावित लोगों का रोजगार फिर से सुचारू हो सके।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य प्रतिनिधिमंडल में लोहरदगा-गुमला ट्रक आनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कवलजीत सिंह, सचिव मुद्रिका यादव, कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष इम्तियाज उर्फ बबलू, सहसचिव बरज सिंह, रहमत अंसारी, मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।