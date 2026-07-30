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Lohardaga News: ट्रैक्टर धोने के दौरान कुएं में डूबने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र में कचमची गांव में 28 वर्षीय निलेश खाखा की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर धोते समय निलेश कुएं में गिर गया और स्थानीय लोगों द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Lohardaga News: ट्रैक्टर धोने के दौरान कुएं में डूबने से युवक की मौत

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा भंडरा थाना क्षेत्र के कचमची गांव में कुएं में डूबने से अजित खाखा के 28 वर्षीय पुत्र निलेश खाखा की मौत हो गयी। बुधवार की शाम ट्रैक्टर धोने के क्रम में निलेश खाखा कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना से पूर्व तीन लोग ट्रैक्टर धो रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति चला गया था। जबकि दूसरा भी जाने की तैयारी में था। तभी कुएं में गिरने की तेज आवाज आई। आवाज सुनकर वह तुरंत वापस लौटा और युवक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुएं में डूब जाने से निलेश की मौत हो चुकी थी।

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घटना की सूचना मिलने पर भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के उपरांत गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक किन परिस्थितियों में कुएं में गिरा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह एक दुर्घटना प्रतीत हो रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

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