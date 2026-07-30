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Lohardaga News: बुझ गया घर का चिराग, टूट गई बुढ़ापे की लाठी

By Hindustan | Bureau
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Lohardaga News: गुरुवार की शाम चली गोलियों ने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। प्रिया स्टोर संचालक शुभम साहू की हत्या ने माता-पिता से उनका इकलौता सहारा छीन लिया। शु

Lohardaga News: बुझ गया घर का चिराग, टूट गई बुढ़ापे की लाठी

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।गुरुवार की शाम चली गोलियों ने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। प्रिया स्टोर संचालक शुभम साहू की हत्या ने माता-पिता से उनका इकलौता सहारा छीन लिया। शुभम, सुनील साहू का एकलौता पुत्र था। जिस बेटे के कंधों पर परिवार के भविष्य और माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा टिका था, उसकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सदर अस्पताल में पिता सुनील साहू और माता अपने बेटे के शव से लिपटकर बिलखते रहे। उनकी करुण पुकार सुन वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

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शुभम की असमय मौत से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे गांव और मुहल्ले में मातम का माहौल है। हर किसी की जुबान पर यही दर्द था कि अपराधियों ने एक घर का चिराग बुझा दिया और बुढ़ापे की लाठी छीन ली।

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