Lohardaga News: पंचायतों में विशेष राजस्व सेवा शिविरों का आयोजन
Lohardaga News: लोहरदगा में सभी पंचायतों में 11 अगस्त तक विशेष राजस्व सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में जाति, आय, स्थानीय निवासी, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों का वितरण, और दाखिल-खारिज मामलों से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शिबिर कुडू, बड़कीचांपी सहित अन्य पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं त्वरित एवं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य ससे 11 अगस्त तक सभी पंचायतों में विशेष राजस्व सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत भवनों में इन शिविरों में मुख्य रूप से जाति, आय, स्थानीय निवासी, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वितरण एवं दाखिल-खारिज मामलों तथा अन्य राजस्व मामलों से संबंधित आवेदन तथा लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। मंगलवार को कुडू के जीमा, टाटी और लावागाईं पंचायत में शिविर लगा। बुधवार को बड़कीचांपी, चिरी, कुड़ू और उड़ूमुड़ू पंचायत में सुबह 10 बजे से शाम 4.30 बजे तक शिविर लगेगा।सदर प्रखंडके हिरही, जुरिया, बाघा, भटखिजरी पंचायत में कैंप लगा।
बुधवार को जोरी,निंगनी,तिगरा पंचायत में कैंप लगेगा।सेन्हा प्रखंड के उगरा,अलौदी पंचायत में और मन्हे आगनबाड़ी में कैंप लगाया गया।
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