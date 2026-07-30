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Lohardaga News: व्यवसायी की हत्या के विरोध में सुभाष चौक जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के पतराटोली में प्रिया स्टोर के संचालक शुभम साहू की हत्या के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने एनएच 143 ए को जाम कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून-व्यवस्था में सुधार की मांग की। इस घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश और भय का माहौल है।

Lohardaga News: व्यवसायी की हत्या के विरोध में सुभाष चौक जाम

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के पतराटोली स्थित प्रिया स्टोर में गुरुवार शाम बेखौफ अपराधियों ने दुकान संचालक शुभम साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में परिजन व स्थानीय लोगों ने पावरगंज चौक जाम कर एनएच 143 ए में आवागमन पूरी तरह ठप्प कर दी। जमाकर्ता अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शाम सात बजे के बाद शुरू हुई जाम खबर लिखे जाने तक जारी है। इस दौरान यातायात पूरी तरह बाधित रही, चौक के चारों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक शुभम साहू मूल रूप से किस्को के नारी नवाडीह निवासी सुनील साहू के पुत्र थे।

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प्रदर्शनकारियों ने हत्या में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को न्याय और शहर में बिगड़ती कानून- व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की। समाचार लिखे जाने तक जाम जारी था और जाम के कारण पावरगंज चौक के चारों ओर दोपहिया, चारपहिया, बस और मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जारी है। वहीं शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है।

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