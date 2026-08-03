Lohardaga News: किसानों के बीच मूंगफली और मक्का बीज का वितरण

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सेन्हा प्रखंड के अलौदी पंचायत अंतर्गत चंदवा गढ़गांव में कृषि विभाग आत्मा की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बिरसा फसल विस्तार योजना के अंतर्गत 40 किसानों के बीच मूंगफली और मक्का के बीज का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर एटीएम सुमन कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कम वर्षा की स्थिति में मूंगफली और मक्का की खेती बेहतर उत्पादन देने वाली फसल है। इससे किसानों को कम मेहनत में अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने किसानों से धान और गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाज की खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।जिला