Lohardaga News: किसानों के बीच मूंगफली और मक्का बीज का वितरण
Lohardaga News: लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड स्थित चंदवा गढ़गांव में कृषि विभाग ने 40 किसानों के बीच मूंगफली और मक्का के बीज का वितरण किया। जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की ने कार्यक्रम में कहा कि ये फसलें कम मेहनत में बेहतर उत्पादन देने वाली हैं। किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और आय बढ़ाएं।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सेन्हा प्रखंड के अलौदी पंचायत अंतर्गत चंदवा गढ़गांव में कृषि विभाग आत्मा की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बिरसा फसल विस्तार योजना के अंतर्गत 40 किसानों के बीच मूंगफली और मक्का के बीज का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर एटीएम सुमन कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कम वर्षा की स्थिति में मूंगफली और मक्का की खेती बेहतर उत्पादन देने वाली फसल है। इससे किसानों को कम मेहनत में अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने किसानों से धान और गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाज की खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।जिला
परिषद सदस्य राधा तिर्की ने कहा कि वर्तमान मौसम को देखते हुए मूंगफली और मक्का की खेती किसानों के लिए लाभदायक है। सरकार किसानों को बेहतर किस्म के बीज उपलब्ध करा रही है। जिसका लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने किसानों से प्रखंड कृषि अधिकारी और कृषक मित्रों के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अपील की। मौके पर दीपक उरांव, सीता देवी, विपता लोहरा, उमेश खेरवार, बिहंसी राम सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष किसान मौजूद थे।
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