Lohardaga News: विद्या मंदिर में संकुल स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित
Lohardaga News: लोहरदगा के सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को संकुल स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 137 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान और प्रतिभा का विकास करना है। मुख्य अतिथि ने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की बात की।
Lohardaga News: लोहरदगा,संवाददाता। शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर लोहरदगा में बुधवार को संकुल स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विशिष्ट अतिथि अंचल अधिकारी राम नारायण खलखो सहित अन्य अतिथियों ने किया। संकुल संयोजक शशिधर लाल अग्रवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञान, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को नई दिशा देती हैं।
प्रतियोगिता के उद्देश्यों
गौरी शंकर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, "ज्ञान ही वह शक्ति है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और राष्ट्र निर्माण के योग्य बनाती है । प्रश्नमंच जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तर्कशक्ति, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताएं केवल विजेता ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्व का भी निर्माण करती हैं। प्रतियोगिता में शिशु, बाल एवं किशोर वर्ग के कुल 137 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान, वैदिक गणित, संस्कृति बोध परियोजना, मूर्तिकला, आशु भाषण और कथा-कथन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम की संचालन प्रक्रिया
कार्यक्रम का संचालन वीना तिवारी ने किया, जबकि प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा मंजू देवी ने की।
समापन सत्र के विचार
समापन सत्र में नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर देशभक्ति, अनुशासन और संस्कारयुक्त शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र है। प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष विनोद राय ने विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन, अनुशासन और संस्कारयुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी।
प्रश्नोत्तर
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