Lohardaga News: लूटेरों ने किया दुस्साहसिक प्रयास,लूटने से बच गया पेट्रोल पंप
Lohardaga News: लोहरदगा जिले में अपराधियों ने पतराटोली पेट्रोल पंप को लूटने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों की चौकसी से उनकी योजना असफल रही। घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई, लेकिन अपराधी बिना किसी लूट के भाग निकले। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालकर उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा जिले में बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को पतराटोली पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाकर लूट का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण लुटेरे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। वारदात के दौरान कुछ देर के लिए अफरा- तफरी का माहौल बन गया, हालांकि अपराधी बिना लूटपाट किए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना ने जिले में कानून-व्यवस्था और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।
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