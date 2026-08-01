Lohardaga News: उर्सुलाइन कान्वेंट में सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। उर्सुलाइन कान्वेंट स्कूल, लोहरदगा में शनिवार को सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ, सड़क सुरक्षा टीम के सदस्य, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन अधिकारी और सड़क सुरक्षा टीम ने छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के पालन, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने और सुरक्षित सड़क व्यवहार अपनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने छात्राओं से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की।

बाल संरक्षण विषय पर आयोजित विशेष सत्र में छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह, नाबालिग लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, शोषण या हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना दें। अधिकारियों ने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा और बाल संरक्षण जैसे विषयों पर आयोजित ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं, शिक्षकों और उपस्थित अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली।