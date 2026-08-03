Lohardaga News: राजस्व संग्रहण में सभी विभाग लाएं तेजी: उपायुक्त
Lohardaga News: लोहरदगा में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने कम राजस्व संग्रहण वाले विभागों को लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की और समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक सोमवार को लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष हुई।
बैठक के प्रमुख निर्देश
डीसी ने पहली तिमाही में अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहण वाले विभागों को संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी विभागों को प्रत्येक तिमाही का लक्ष्य निर्धारित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचलों में राजस्व संग्रहण, नामांतरण (म्यूटेशन) और लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने 30 दिन से कम, 30 से 90 दिन और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आवश्यक दिशा-निर्देश
डीसी ने आफलाइन नामांतरण, भूमि सीमांकन, सक्सेशन रिपोर्ट, पार्टिशन रिपोर्ट, ई-रेवेन्यू कोर्ट, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र, लोक भूमि अतिक्रमण, जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र, परिशोधन पोर्टल, नीलाम पत्र और विभिन्न विधिक मामलों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सेवा का अधिकार अधिनियम
उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्रों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वरीय अधिकारियों को अंचल निरीक्षण के दौरान इसकी नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया।
सामान्य प्रश्न
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