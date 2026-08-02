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Lohardaga News: शुभम हत्याकांड के विरोध में कैरो में बंदी असरदार, सभी दुकानें बंद रहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा के कैरो प्रखंड क्षेत्र में सभी दुकानें शनिवार को बंद रहीं। यह बंदी व्यवसायी युवक की हत्या और लूट के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत की गई थी। कैरो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा कि पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रित करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है।

Lohardaga News: शुभम हत्याकांड के विरोध में कैरो में बंदी असरदार, सभी दुकानें बंद रहीं

Lohardaga News: कैरो, प्रतिनिधि। लोहरदगा कैरो प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को सभी दुकानें बंद रहीं। लोहरदगा में पिछले 30 जुलाई को व्यवसायी युवक की गोली मारकर हत्या और जेवर दुकान व पेट्रोल पंप में लूटने के प्रयास जैसे पढ़ते अपराधिक घटना के खिलाप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर एसोसीएशन, समाजिक विचार मंच लोहरदगा सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा आहूत लोहरदगा जिला बंद का असर कैरो में भी रहा। सुबह से आवश्यक सेवाए वाले दुकान को छोड़कर सभी दुकान बंद रहें। इसका समर्थन सभी वर्गों के लोगों ने किया। बंद कराने में कैरो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों व पत्रकारों ने भूमिका निभाई।

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चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कैरो प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रजापति ने कहा जिले में बढ़ते अपराध और व्यवसाइयों से लूट- पाट दिन दहाड़े हत्या करना चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन की नींद खोलने के लिए बंदी को सभी दुकानदारों ने व्यपाक समर्थन किया है। उम्मीद है कि अब पुलिस की नींद खुलेगी और अपराध नियंत्रण में अंकुश लग सकेगी।कैरो बंद कराने में बजरंग सोनी, शंभु सोनी, कमलेश प्रसाद, प्रताप गुप्ता, बजरंग प्रसाद, अशोक सोनी, समीद अंसारी, प्रसाद पाल, नीरज साहू, रितेश सोनी, सुनील सिंह, विपिन सिंह, संजय महतो, विवेक प्रजापति, बाबूलाल उरांव, शैलेश कुमार सहित कई लोगों ने सहयोग किया।

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