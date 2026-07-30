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Lohardaga News: तीन घंटे से पावरगंज चौक जाम, मुआवजा व कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा के प्रिया स्टोर के संचालक शुभम साहू की हत्या के विरोध में परिजन और ग्रामीणों ने तीन घंटे तक पावरगंज चौक जाम कर धरना दिया। प्रदर्शनकारी एक करोड़ रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और अपराधियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जब तक प्रशासन ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक जाम नहीं हटाने की बात कही।

Lohardaga News: तीन घंटे से पावरगंज चौक जाम, मुआवजा व कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। प्रिया स्टोर संचालक शुभम साहू की हत्या के विरोध में परिजन और ग्रामीण लगातार तीन घंटे से पावरगंज चौक जाम कर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी एक करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा हत्या में शामिल अपराधियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक जाम नहीं हटाया जाएगा। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। मौके पर एसडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा और सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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हालांकि देर रात तक प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम रहे और केवल उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आश्वासन के बाद ही जाम समाप्त करने की बात कहते रहे। जाम के कारण पावरगंज चौक से गुजरने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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