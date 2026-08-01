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Lohardaga News: शुभम हत्याकांड के विरोध में लोहरदगा बंद का व्यापक असर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बंद का व्यापक असर देखा गया। अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान और सड़कें बंद रहीं। विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला और व्यापारी अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून-व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।

Lohardaga News: शुभम हत्याकांड के विरोध में लोहरदगा बंद का व्यापक असर

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। युवा व्यवसायी शुभम साहू की दिनदहाड़े गोली मारकर हुई हत्या के विरोध में लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर शनिवार को आयोजित लोहरदगा बंद का जिलेभर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद पूरी तरह स्वतःस्फूर्त रहा। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर विभिन्न प्रखंडों तक अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और लोगों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन किया। सुबह से ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, विभिन्न व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शहर के मुख्य चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने की अपील की गई।

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बंद का कारण

बंद को भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला। बंद के कारण नगर की अधिकांश दुकानें, प्रतिष्ठान, होटल, छोटे-बड़े व्यवसायिक केंद्र और बाजार बंद रहे। मुख्य सड़कें सामान्य दिनों की तुलना में सुनसान नजर आईं। मालवाहक वाहनों के साथ-साथ यात्री बसों, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का परिचालन भी प्रभावित रहा। कई स्थानों पर निजी वाहन भी कम संख्या में सड़क पर दिखाई दिए, जिससे पूरे जिले में बंद का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। लोहरदगा नगर के अलावा किस्को, कुड़ू, भंडरा, सेन्हा और पेशरार सहित विभिन्न प्रखंडों में भी बंद का असर दिखाई दिया। ग्रामीण बाजारों में भी अधिकांश दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर दिवंगत शुभम साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

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कानून-व्यवस्था की स्थिति

बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जिले में कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आई। प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। बताते चले कि गत दिन सरे शाम सदर थाना क्षेत्र के पतरा टोली स्थित प्रिया स्टोर में बाइक सवार दो अपराधियों ने व्यवसायी शुभम साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी दिन शहर में खत्री ज्वेलर्स में लूट का प्रयास और एक पेट्रोल पंप पर भी लूट की कोशिश की गई थी। लगातार हुई इन आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों और आम लोगों में भारी आक्रोश है। बंद के माध्यम से व्यापारियों और नागरिकों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, जिले में कानून- व्यवस्था मजबूत करने, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है।

प्रश्नोत्तरी

लोहरदगा बंद का कारण क्या है?
युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या के विरोध में लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद का आयोजन किया गया।
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