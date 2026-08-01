Lohardaga News: सर्राफा व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध

Lohardaga News: लोहरदगा,संवाददाता। तीस जुलाई को महज दो घंटे के भीतर शहर में हुई तीन गंभीर आपराधिक घटनाओं के विरोध में लोहरदगा सर्राफा एसोसिएशन ने शनिवार को जिलेभर के सर्राफा प्रतिष्ठानों में बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर पोस्टर चिपकाए, काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया तथा बाइक मार्च निकालकर अपराध और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। सर्राफा प्रतिष्ठानों पर लगाए गए पोस्टरों में लिखा था कि सर्राफा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, भयावह रूप से बढ़ रहे नशा कारोबार एवं बद से बदतर हो रही कानून व्यवस्था के विरुद्ध जिले के सर्राफा प्रतिष्ठान बंद हैं। इस दौरान व्यवसायियों ने दिवंगत युवा व्यवसायी शुभम साहू को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

एसोसिएशन के संरक्षक संजय बर्म्मन ने कहा कि 30 जुलाई को मात्र दो घंटे के भीतर खत्री ज्वेलर्स में दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट और हत्या का प्रयास, 24 वर्षीय युवा व्यवसायी शुभम साहू की गोली मारकर हत्या तथा पतरा टोली स्थित पेट्रोल पंप में बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास जैसी घटनाओं ने पूरे जिले के व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है।उन्होंने कहा कि अपर बाजार लोहरदगा के व्यापार का हृदय स्थल है, जहां कई बैंक स्थित हैं और प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना होता है। ऐसे भीड़भाड़ वाले और अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में यदि दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधी लूट और हत्या का प्रयास कर सकते हैं, तो गांव और कस्बों के व्यापारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। संजय बर्म्मन ने जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गली-मोहल्लों और चौक-चौराहों पर हेरोइन, गांजा, अफीम, चरस और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है। उनके अनुसार नशे की गिरफ्त में बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं और यही अपराधों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती और कानून-व्यवस्था में प्रभावी सुधार नहीं किया जाता, तो सर्राफा व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने पर भी विचार कर सकते हैं। विरोध कार्यक्रम के तहत सर्राफा व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर शहर में बाइक मार्च भी निकाला और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में एसोसिएशन के संरक्षक संजय बर्म्मन, किशोर तमेड़ा, अध्यक्ष प्रवीण तमेड़ा 'चिंटू', संजय खत्री, सुनील सोनी, आयुष तमेड़ा, नीलेश बर्म्मन, शंभु सोनी, महेश सोनी, शौर्य बर्म्मन, अरविंद सोनी, रामजी सोनी, गौरव खत्री, अभिलाष खत्री, गोलू सोनी, मनोज सोनी, चंदन सोनी, नंद किशोर तमेड़ा, रोहन कुमार सहित बड़ी संख्या में सर्राफा व्यवसायी उपस्थित थे।