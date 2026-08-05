Lohardaga News: बीएस कालेज स्टेडियम में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह
Lohardaga News: स्वतंत्रता दिवस पर लोहरदगा में कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को अधिकारियों की बैठक समाहरण
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।स्वतंत्रता दिवस पर लोहरदगा में कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को अधिकारियों की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई।इसमें मुख्य झंडोत्तोलन सहित तमाम कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम बीएस कालेज स्टेडियम में होगा, जहां मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9.05 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा। उपायुक्त द्वारा प्रातः 7.45 बजे उपायुक्त आवास और 10.30 बजे समाहरणालय परिसर में तिरंगा फहराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, परिसर व पुलिस लाईन में, परियोजना निदेशक आईटीडीए द्वारा आईटीडीए कार्यालय,लोहरदगा परिसर में ध्वजारोहण किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा सुबह 11 बजे अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय परिसर में और सभी कार्यालय प्रधान द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जायेगा।
नवोदय विद्यालय जोगना में 11.15 बजे ध्वजारोहण होगा।स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए पीडी आइटीडीए की अध्यक्षता में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। मंच में लाईट व साउंड की व्यवस्था व हॉल में वेंटिलेशन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश प्रशासक, नगर परिषद को दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।