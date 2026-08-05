Lohardaga News: बीएस कालेज स्टेडियम में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।स्वतंत्रता दिवस पर लोहरदगा में कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को अधिकारियों की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई।इसमें मुख्य झंडोत्तोलन सहित तमाम कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम बीएस कालेज स्टेडियम में होगा, जहां मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9.05 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा। उपायुक्त द्वारा प्रातः 7.45 बजे उपायुक्त आवास और 10.30 बजे समाहरणालय परिसर में तिरंगा फहराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, परिसर व पुलिस लाईन में, परियोजना निदेशक आईटीडीए द्वारा आईटीडीए कार्यालय,लोहरदगा परिसर में ध्वजारोहण किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा सुबह 11 बजे अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय परिसर में और सभी कार्यालय प्रधान द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जायेगा।