Lohardaga News: चेहल्लुम मेले की तैयारियां अंतिम चरण में, एसडीपीओ ने लिया जायजा
Lohardaga News: लोहरदगा के किस्को प्रखंड के परसा टांड़ मेला मैदान में 5 अगस्त को होने वाले चेहल्लुम मेला की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजकों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।लोहरदगा किस्को प्रखंड के परसा टांड़ मेला मैदान में पांच अगस्त को आयोजित होने वाले चेहल्लुम मेला सह अस्त्र-शस्त्र चालन प्रतियोगिता की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आयोजन को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सोमवार को एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने पुलिस अधिकारियों और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के अधिकारियों के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने अतिथियों के स्वागत और बैठने की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए निर्धारित मैदान, मेडिकल टीम के स्थान, आपातकालीन सेवाओं, वीआईपी पार्किंग, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने आयोजन समिति से तैयारियों की जानकारी ली।
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।एसडीपीओ दिवाकर कुमार ने कहा कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाएं सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने समिति के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश देते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
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