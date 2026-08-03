Lohardaga News: अपराधियों की गिरफ्तारी पर लोहरदगा पुलिस का हुआ सम्मान
Lohardaga News: 30 जुलाई को लोहरदगा में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद, पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर में हुई लूट, हमले और हत्या के मामलों के चलते दहशत का माहौल था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश से बनी विशेष टीम ने जांच की और आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। तीस जुलाई को शहर में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर लोहरदगा पुलिस के अधिकारियों को जिला सर्राफा एसोसिएशन एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सम्मानित किया। गौरतलब है कि 30 जुलाई को शहर में खत्री ज्वेलरी हाउस में लूट एवं जानलेवा हमले का प्रयास, पतराटोली स्थित पेट्रोल पंप में लूट का प्रयास तथा युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या जैसी घटनाओं से पूरे जिले में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर 10 सदस्यीय विशेष टीम और एसआईटी का गठन किया गया।
एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के नेतृत्व में लगातार छापेमारी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।इस उपलब्धि पर वरिष्ठ समाजसेवी ओमप्रकाश सिंह तथा लोहरदगा जिला सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक संजय बर्मन, अध्यक्ष प्रवीण तमेड़ा, दिनेश सोनी, सुनील सोनी, संजय खत्री एवं शौर्य बर्मन ने एसपी सादिक अनवर रिजवी, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा तथा सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर को गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
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