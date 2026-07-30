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Lohardaga News: अपराधी चिन्हित हो चुके हैं, गिरफ्तारी शीघ्र:एसपी

By Hindustan | Bureau
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Lohardaga News: लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे। एसपी ने बतलाया क

Lohardaga News: अपराधी चिन्हित हो चुके हैं, गिरफ्तारी शीघ्र:एसपी

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे। एसपी ने बतलाया कि घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है। जिसमें दो डीएसपी, दो इंस्पेक्टर और चार सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लिए तकनीकी शाखा की मदद भी ली जा रही है। साथ ही संभवित स्थानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। शीघ्र ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे।

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