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Lohardaga News: पतंजलि योग समिति ने गुरुकुल शांति आश्रम में किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में पतंजलि योग समिति द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम और महोगनी के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस पर जिले में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने की योजना है। सभी से कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की गई।

Lohardaga News: पतंजलि योग समिति ने गुरुकुल शांति आश्रम में किया पौधरोपण

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान, लोहरदगा के तत्वावधान में रविवार को गुरुकुल शांति आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आम और महोगनी के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी और मुख्य योग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार भारती ने कहा कि चार अगस्त को आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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कार्यक्रम का महत्व

उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं हैं। बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला भी हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए।

कार्यक्रम में मौजूद लोग

कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के कृपा प्रसाद सिंह, पतंजलि के राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिवशंकर सिंह, गुरुकुल शांति आश्रम के आचार्य शरतचंद्र, आचार्य गणेश शास्त्री, आशीष आचार्य, देवेंद्र कुमार, दीपक कुमार, मनोज दास, राम कुमार तिवारी, अभय भारती सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने अधिक से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

प्रश्न और उत्तर

इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?
इस कार्यक्रम का आयोजन पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान, लोहरदगा के तत्वावधान में किया गया था।
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