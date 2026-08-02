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Lohardaga News: लोहरदगा से रांची पहाड़ी मंदिर के लिए निकली भव्य कांवर यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा से रांची के पहाड़ी मंदिर तक जलाभिषेक के लिए भव्य कांवर यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

Lohardaga News: लोहरदगा से रांची पहाड़ी मंदिर के लिए निकली भव्य कांवर यात्रा

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर रविवार को लोहरदगा से रांची के पहाड़ी मंदिर तक जलाभिषेक के लिए भव्य कांवर यात्रा निकाली गई। थाना रोड बालिका स्कूल के समीप स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक से तेतरतर बोल बम समिति के नेतृत्व में निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु करीब 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

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यात्रा का प्रारंभ

सुबह नौ बजे शुरू हुई यात्रा थाना रोड स्थित शिवालय में पूजा-अर्चना के बाद तिवारी दुर्गा, राणा चौक, महावीर चौक और अपर बाजार होते हुए शंख नदी पहुंची। वहां से कांवड़ियों ने जल उठाया और बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ रांची के लिए प्रस्थान किया। यात्रा में युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए।

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अधिकारीयों का संबोधन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने श्रद्धालुओं को सावन की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और अनुशासित यात्रा करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने भगवान भोलेनाथ से जिले की सुख-समृद्धि की कामना की और श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव और नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने भी सभी कांवड़ियों के मंगलमय यात्रा की कामना की।

ऐतिहासिक महत्व

समिति के संरक्षक ओमप्रकाश सिंह ने तेतरतर स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह क्षेत्र सामाजिक सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की मिसाल रहा है। उन्होंने हाल में हुए शुभम साहू हत्याकांड और ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। जिसका उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया।

प्रश्नोत्तरी

कांवर यात्रा कब शुरू हुई?
कांवर यात्रा रविवार को सुबह नौ बजे शुरू हुई।
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