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Lohardaga News: अपराधी बेखौफ: दिनदहाड़े सदर थाना क्षेत्र में तीन वारदातों से दहला शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में हथियारबंद अपराधियों ने लगातार तीन वारदातें की, जिसमें दुकान लूटने की कोशिश, पेट्रोल पंप में लूट और रंगदारी मांगने की घटना शामिल है। एक दुकानदार को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है।

Lohardaga News: अपराधी बेखौफ: दिनदहाड़े सदर थाना क्षेत्र में तीन वारदातों से दहला शहर

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार संध्या 4.30 से घण्टे में भर पल्सर सवार दो अपराधियों ने हथियार के दम पर तीन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हथियारों से लैस अपराधियों ने शहर के व्यस्त इलाकों में बेखौफ होकर लूट, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल है।

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पहली घटना

सबसे पहले अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास किया। सोने की चेन देखने के बहाने दुकान में पहुंचे बदमाश चेन लेकर भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान दुकानदार ने साहस का परिचय देते हुए उनका विरोध किया और एक अपराधी से देसी कट्टा छीन लिया। दुकानदार की बहादुरी के कारण लूट की वारदात असफल हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

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दूसरी घटना

इसके बाद अपराधियों ने पतराटोली स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को हथियार का भय दिखाकर लूटने का प्रयास किया। हालांकि कर्मचारियों के विरोध और आसपास लोगों की सक्रियता के कारण बदमाश अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके और वहां से फरार हो गए।

तीसरी घटना

तीसरी घटना में अपराधियों ने एक दुकानदार से रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मची रही। लगातार हुई इन तीन घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल है। दिनदहाड़े व्यस्त बाजारों में अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर वारदातों को अंजाम देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। दिनदहाड़े हुई इन सनसनीखेज घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का कितना भय रह गया है। नगर के व्यस्त इलाकों में खुलेआम वारदात कर अपराधियों ने पुलिस को सीधे चुनौती दे दी है।

संभवित प्रश्नावली

इन घटनाओं में पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
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