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Lohardaga News: शहर में गूंजती रही पुलिस की सायरन

By Hindustan | Bureau
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Lohardaga News: पुलिस की सायरन गुरुवार रात लोहरदगा शहर में गूंजती रही। लोहरदगा का अमन चैन, बेखौफ वातावरण एकदम से डर और चिंता में डूब गया। हर जुबान पर यही चर्चा है कि

Lohardaga News: शहर में गूंजती रही पुलिस की सायरन

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। पुलिस की सायरन गुरुवार रात लोहरदगा शहर में गूंजती रही। लोहरदगा का अमन चैन, बेखौफ वातावरण एकदम से डर और चिंता में डूब गया। हर जुबान पर यही चर्चा है कि आखिर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। अपराधियों को खुलेआम, दिनदहाड़े इस तरह शहर की एक छोर से दूसरे छोर तक हथियार लेकर बेवकूफ घूमने और लूट की कोशिशें करने, और इसी दौरान एक दुकानदार की हत्या तक कर देने की हिम्मत आखिर कैसे हुई।व्यवसायी तो डरे हुए हैं ही, आम लोगों में भी भय का माहौल बन गया है।

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