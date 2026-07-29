Lohardaga News: झारखंड आंदोलनकारियों की कुर्बानियों का सम्मान करे सरकार- अनिल कुमार भगत

Lohardaga News: झारखंड आंदोलनकारी महासभा, लोहरदगा जिला समिति की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भगत की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भगत ने कहा कि झा

Lohardaga News: लोहरदगा,संवाददाता। झारखंड आंदोलनकारी महासभा, लोहरदगा जिला समिति की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भगत की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भगत ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलाना महासभा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आंदोलनकारियों को एक मंच पर संगठित कर उनकी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलनकारियों की जायज मांगों की लगातार उपेक्षा होती रही, तो महासभा लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी।

बैठक में चर्चा बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के अधिकार, सम्मान और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सर्वसम्मति से आगामी एक अगस्त को पूर्व विधायक और आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की जयंती, चार अगस्त को दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाने तथा अगली मासिक बैठक 26 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

आंदोलनकारियों के बलिदान केन्द्रीय उपाध्यक्ष नीरू शांति भगत ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। हजारों आंदोलनकारियों ने अपने जीवन का अमूल्य समय और कई साथियों ने अपने प्राण न्योछावर किए, तब जाकर अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नैतिक दायित्व निभाने हुए आंदोलनकारियों के सम्मान, पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। बैठक में अंजनी भगत, मंगरा उरांव, मंगलेश्वर उरांव, शकुंतला कुमारी, मनोज उरांव, नीलमणि लकड़ा, विश्राम उरांव, सूरज मोहन लकड़ा, दिनेश साहू, मनमोहन उरांव सहित बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित रहे।