Lohardaga News: सनातन धर्म में गुरु के प्रति समाज की अकाट्य आस्था: कौशलराज

Lohardaga News: लोहरदगा, प्रतिनिधि। स्वामी करपात्री सेवाश्रम मसमानो में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर रुद्राभिषेक, स्वामी करपात्री जी महाराज का पूजन, गुरु पूजन, और अखंड हरि कीर्तन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित रंजीत कुमार पाण्डेय के आचार्यत्व में भक्तों की उपस्थिति में यजमान सपत्नीक लाल किशोर शाहदेव द्वारा रूद्राभिषेक, पादुका पूजन, विराजमान स्वामी करपात्री जी का विधिवत् पूजन किया गया साथ ही भक्तों के द्वारा गुरु पूजन किया गया। अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक सचिदानंद लाल अग्रवाल ने पारंपरिक और राष्ट्र आधारित गुरु पूर्णिमा पर पंच परिवर्तन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म-संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।

आज हमें नागरिक कर्तव्य सहित पंच परिवर्तन का पालन करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डा विन्देश्वर उरांव ने कहा कि श्रृष्टि के प्रारंभ से ही पृथ्वी पर गुरु शिष्य की परंपरा रही है। गुरु शिष्य की यह परंपरा सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग से आज के कलियुग में यथावत् चला आ रहा है। गुरु शिष्य की यह परंपरा हर काल खंड में विद्यमान रहा है सिखने और सिखाने वाले इस पृथ्वी पर हैं और आगे भी रहेंगे। मुख्य वक्ता विश्व हिन्दू हिन्दू परिषद् सिमडेगा के जिला अध्यक्ष कौशलराज सिंह देव ने कहा कि मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं को भी अपने जीवन काल में वरिष्ठों से सिखने की आवश्यकता होती है। भगवान भी जब मानव रुप में धरती पर आये तो उन्हें भी वशिष्ठ, विश्वामित्र और सांदीपनी ऋषियों को गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ा। सनातन धर्म में गुरु के प्रति समाज की अकाट्य आस्था सदियों से चली आ रही है। हमें अपने गुरुजनों के बताये मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। नागपुरी गायक महावीर साहु ने भी गुरु शिष्य परंपरा पर अपने सारगर्भित विचारों से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि मनुष्य के लिए मातृकुल और पितृकुल- रिस्ता दो ही प्रकार के होते हैं। मातृकुल से ममेरा भाई मौसेरा भाई, ममेरी भाई ममेरी बहन तथा पितृकुल से चचेरा भाई चचेरी बहन फुफेरा भाई फुफेरी बहन लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के कारण एक और रिस्ता है गुरु भाई और गुरु बहन। हमें गुरु शिष्य परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहिए छोडना नहीं चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें मझधार से पार लगाने वाले हैं। लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर लाल त्रिलोकी नाथ शाहदेव, अभय कुमार महतो, कुलदीप सिंह, केशव चंद साय, मुकेश प्रसाद सिंह, लाल दीपक नाथ शाहदेव, लाल विक्रम नाथ शाहदेव, लाल इन्द्रजीत,लाल अमित कुमार, लाल अनूप कुमार, संजय पाठक, कार्तिक विश्वकर्मा, हरि पहान, सुखदेव पूजार, लक्षमण उरांव, मनीष भगत, सुरेश भगत, राम केश्वर साहु, अंशुमान सिंह, संध्या सिंह, रेणु देवी सहित पंडरानी, कुनकुरी, कोराम्बे, इटा, बरही, सिठियो, अंबेरा, बेदाल, भौंरो, भंडरा, घाघरा और विशुनपुर से लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने अखंड हरि कीर्तन में बेदाल, भौंरो, इटा, सिठियो, लोहरदगा, बरही तथा जशपुर की कीर्तन मंडली ने भाग लिया।