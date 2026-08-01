Lohardaga News: सिलसिलेवार वारदात के बाद जांच तेज, फोरेंसिक टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को महज दो घंटे के भीतर हुई तीन घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी गई है। शुक्रवार को रांची से पहुंची फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विशेषज्ञ टीम ने तीनों घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। वहीं गठित एसआईटी लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन ,सीसीटीवी फुटेज, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर अपराधियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बताते चले कि गुरुवार को अपराह्न चार से छह बजे के बीच अपराधियों ने पहले शहर के खत्री ज्वेलर्स में लूट का प्रयास किया।

इसके बाद पतराटोली पेट्रोल पंप को निशाना बनाया, लेकिन दोनों जगह वे असफल रहे। इसके कुछ ही देर बाद पतरा टोली स्थित प्रिया स्टोर के संचालक शुभम साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार हुई इन वारदातों ने नगर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को हासिये पर लाकर खड़ा कर दिया साथ ही पुलिसया व्यवस्था कि पोल खोल कर रख दी। घटनाओं के बाद से व्यापारी वर्ग के साथ-साथ आम लोग भयाक्रांत हैं, उनमें आक्रोश साफ देखा जा रहा है यही कारण है कि घटना के बाद नगर का मुख्य चौक को चार घण्टे जाम रखा गया साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा एक अगस्त को बंद का आह्वान किया गया है। जिलेवासी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने की मांग कर रहे हैं। नगर में घटी सीरियल घटनाओं ने शहर के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब जिलेवासी पुलिसिया करवाई पर नजर टिकाए बैठे हैं।