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Lohardaga News: आत्मबोध मनुष्य को विवेकशील बनता है: तिवारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में 'आत्मबोध से विश्व दिशा' विषय पर वैचारिक संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉ रामकुमार तिवारी ने कहा कि आत्मबोध से विश्वबोध की यात्रा व्यक्तिगत अहंकार को खत्म कर समष्टि कल्याण की ओर ले जाती है। इस दौरान करुणा और आदर का भाव रखने पर भी जोर दिया गया।

Lohardaga News: आत्मबोध मनुष्य को विवेकशील बनता है: तिवारी

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।रविवार को गुरुकुल शांति आश्रम लोहरदगा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में वैचारिक संगोष्ठी काव्य गोष्ठी आत्मबोध से विश्व दिशा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के पूर्व डीन डॉ रामकुमार तिवारी ने कहा किआत्मबोध से विश्वबोध' का अर्थ अपने भीतर की चेतना को पहचानकर संपूर्ण संसार के साथ एकात्मता और बंधुत्व का अनुभव करना है।यह यात्रा व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर समष्टि कल्याण की ओर बढ़ती है।आत्मबोध (स्वयं को जानना)भीतरी पहचान के तहत अपनी वास्तविक क्षमता, कमियों और आंतरिक शक्ति को पहचानना है।मन के विकारों, दुविधाओं और अहंकार के घेरे से मुक्त करना है।अपने

विचारों और आचरण को सात्विक और सकारात्मक बनाना है।विशिष्ट अतिथि वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कृपा प्रसाद सिंह ने कहा कि विश्वबोध -समस्त संसार को अपनाना-विस्तृत दृष्टिकोण रखते हुए 'मैं और मेरा' की सीमा से निकलकर 'हम और सबका' भाव अपनाना है। गुरुकुल शांति आश्रम के आचार्य शरच्चंद्र आर्य ने कहा कि आत्मबोध से विश्व दिशा होने पर हर जीव के प्रति करुणा और आदर का भाव रखना।वसुधैव कुटुंबक: पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखना और उसके कल्याण में योगदान देना है।

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