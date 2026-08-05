Lohardaga News: लोहरदगा में चला सघन ड्रिंक एंड ड्राइव एवं वाहन जांच अभियान
Lohardaga News: लोहरदगा जिले में सड़क सुरक्षा के तहत कचहरी मोड़ एवं शंख मोड़ पर जिला परिवहन अधिकारी जया शंखी मुर्मू के नेतृत्व में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। लगभग 100 वाहनों की जांच की गई, जिसमें शराब सेवन की जांच के साथ-साथ हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को लेकर लोहरदगा जिले के कचहरी मोड़ एवं शंख मोड़ पर जिला परिवहन अधिकारी जया शंखी मुर्मू के नेतृत्व में सघन ड्रिंक एंड ड्राइव एवं वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 100 वाहनों की जांच की गई, जिसमें दोपहिया, चारपहिया तथा बड़े वाणिज्यिक वाहन शामिल थे। जांच के दौरान वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से शराब सेवन की जांच की गई। साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने एवं बिना सीट बेल्ट लगाए चारपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक भी किया गया।इस
अभियान में जिला परिवहन अधिकारी, लोहरदगा एवं रोड सेफ्टी टीम, लोहरदगा के सदस्य उपस्थित रहे। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में इस प्रकार के सघन जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।
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