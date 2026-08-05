Lohardaga News: लोहरदगा में चला सघन ड्रिंक एंड ड्राइव एवं वाहन जांच अभियान

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को लेकर लोहरदगा जिले के कचहरी मोड़ एवं शंख मोड़ पर जिला परिवहन अधिकारी जया शंखी मुर्मू के नेतृत्व में सघन ड्रिंक एंड ड्राइव एवं वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 100 वाहनों की जांच की गई, जिसमें दोपहिया, चारपहिया तथा बड़े वाणिज्यिक वाहन शामिल थे। जांच के दौरान वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से शराब सेवन की जांच की गई। साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने एवं बिना सीट बेल्ट लगाए चारपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक भी किया गया।इस