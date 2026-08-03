Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lohardaga News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
Follow us on Google News
share

Lohardaga News: लोहरदगा जिले के सभी शिवालयों में सावन महीने की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। मंदिरों में भजन-कीर्तन का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी।

Lohardaga News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Lohardaga News: लोहरदगा, हिटी। सावन माह की पहली सोमवारी पर लोहरदगा जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे थे। हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। जिले के ऐतिहासिक खखपरता शिवधाम, भंडारा स्थित अखिलेश्वर शिवधाम, सेन्हा के चंदवा गढ़गांव गुफा मंदिर, छत्तर बगीचा का स्वयंभू शिव मंदिर, कुडू का महादेव मंडा, नगर क्षेत्र के बुढ़वा महादेव मंदिर, दुर्गा बाड़ी, देवी मंदिर, बड़ा तालाब शिव मंदिर, ईस्ट गोला रोड शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं。

ये भी पढ़ें:Ara News: पहली सोमवारी : हर हर शंभू के जयघोष से गूंज उठा बाबा का दरबार

कांवड़ियों का जलाभिषेक

कांवड़ियों ने विभिन्न जल स्रोतों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में पूजा-अर्चना के दौरान भजन-कीर्तन और शिव मंत्रों के उच्चारण से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में पूजा-अर्चना में भाग लिया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: कटिहार: सावन की पहली सोमवारी पर भारीडीह शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

सुविधा और सुरक्षा

श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसरों में स्वयंसेवकों और प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई थी। दिनभर शिवालयों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा और पूरे जिले में सावन की पहली सोमवारी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हुई।

सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं ने क्या किया?
श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया।
ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।