Lohardaga News: 231 छात्र-छात्राओं के बीच हुआ साइकल वितरण
Lohardaga News: लोहरदगा में पीएम श्री कुजरा संकुल के विद्यालयों में कक्षा आठ के 231 छात्रों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। यह योजना सरकार की 'उन्नति का पहिया' योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को सुगम बनाना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी ने नियमित विद्यालय आने की अपील की।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। उन्नति का पहिया निःशुल्क साइकिल योजना के तहत मंगलवार को पीएमश्री कुजरा संकुल के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं के बीच 231 साइकिलों का वितरण किया गया। पीएम श्री कुजरा, मध्य विद्यालय, कुरसे, हेसल, बंजार किस्को, मन्हो, कैमो, उर्दू हिरही, हिरही बुनियादी विद्यालय के छात्र-छात्राओं को साइकिलें दी गईं।प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजीव रंजन ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की उन्नति का पहिया योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठाकर नियमित अध्ययन करें और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।प्रखंड
कल्याण पदाधिकारी संजीत कुजूर, बीआरपी सीमा शर्मा, श्यामा मिश्रा, सीआरपी जितेंद्र मित्तल सहित शिक्षक विकास कुजूर, राजश्री भगत, बिपिन कुमार दास, निशा कुमारी, सुषमा कुजूर, खदिया उरांव, हेमंती खाखा सहित अन्य शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। साइकिल पाकर विद्यार्थियों में उत्साह और खुशी देखी गई।
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