Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lohardaga News: 231 छात्र-छात्राओं के बीच हुआ साइकल वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
Follow us on Google News
share

Lohardaga News: लोहरदगा में पीएम श्री कुजरा संकुल के विद्यालयों में कक्षा आठ के 231 छात्रों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। यह योजना सरकार की 'उन्नति का पहिया' योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को सुगम बनाना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी ने नियमित विद्यालय आने की अपील की।

Lohardaga News: 231 छात्र-छात्राओं के बीच हुआ साइकल वितरण

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। उन्नति का पहिया निःशुल्क साइकिल योजना के तहत मंगलवार को पीएमश्री कुजरा संकुल के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं के बीच 231 साइकिलों का वितरण किया गया। पीएम श्री कुजरा, मध्य विद्यालय, कुरसे, हेसल, बंजार किस्को, मन्हो, कैमो, उर्दू हिरही, हिरही बुनियादी विद्यालय के छात्र-छात्राओं को साइकिलें दी गईं।प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजीव रंजन ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की उन्नति का पहिया योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठाकर नियमित अध्ययन करें और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।प्रखंड

कल्याण पदाधिकारी संजीत कुजूर, बीआरपी सीमा शर्मा, श्यामा मिश्रा, सीआरपी जितेंद्र मित्तल सहित शिक्षक विकास कुजूर, राजश्री भगत, बिपिन कुमार दास, निशा कुमारी, सुषमा कुजूर, खदिया उरांव, हेमंती खाखा सहित अन्य शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। साइकिल पाकर विद्यार्थियों में उत्साह और खुशी देखी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।