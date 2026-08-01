Lohardaga News: डीसी का फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर भेजे जा रहे भ्रामक मैसेज
Lohardaga News: लोहरदगा जिला प्रशासन ने उपायुक्त संदीप कुमार मीना के नाम से बनाई गई फर्जी व्हाट्सएप आईडी के बारे में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इस आईडी से भ्रामक संदेश और कॉल भेजे जा रहे हैं। प्रशासन ने अनजान संदेशों पर विश्वास न करने और ऐसी गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया है।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा जिला प्रशासन ने उपायुक्त संदीप कुमार मीना के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर बनाई गई फर्जी व्हाट्सएप आईडी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि इस फर्जी आईडी के माध्यम से लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल भी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार किसी असामाजिक तत्व ने उपायुक्त संदीप कुमार मीना के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल तैयार की है। इस आईडी के जरिए लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आम नागरिक किसी भी संदिग्ध संदेश या कॉल पर विश्वास न करें।
न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दें। प्रशासन ने विशेष रूप से आगाह किया है कि यदि 66 803091600 नंबर से संदीप कुमार मीणा के नाम से व्हाट्सएप संदेश या कॉल प्राप्त होती है, तो उसे संदिग्ध मानते हुए इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। जिला प्रशासन ने लोगों से साइबर ठगी और फर्जी पहचान से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत, बैंकिंग अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह किया है।
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