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Lohardaga News: सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों का इलाज और सर्जरी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में एक साल बाद नेत्र सर्जन की पदस्थापना हुई है। अब आंख के रोगियों को राहत मिली है, क्योंकि बुधवार को आठ मोतियाबिंद रोगियों की सर्जरी की गई। हर बुधवार और शुक्रवार को सर्जरी की जा रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों को मदद मिलेगी।

Lohardaga News: सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों का इलाज और सर्जरी शुरू

Lohardaga News: लोहरदगा, प्रतिनिधि।लोहरदगा सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में साल भर बाद नेत्र सर्जन की पदस्थापना से आंख के रोगियों को राहत मिली है। अब रोगियों के आंखों की जांच और सर्जरी भी सदर अस्पताल में होने लगी है। बुधवार को नेत्र सर्जन डा समीर कुमार द्वारा आठ नेत्र रोगियों का मोतियाबिंद आपरेशन किया गया। प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को नेत्र रोगियों की सर्जरी की जा रही है। नेत्र सहायक अजय कुमार, रवि कुमार रवि, ऋतु कुमारी ने इसमें सहयोग किया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में नेत्र सर्जन की पदस्थापना नहीं होने से ग्र्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

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बुधवार को आंखों की सर्जरी कराने के बाद रोगी और उनके परिजन काफी खुश नजर आए।

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