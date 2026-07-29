Lohardaga News: सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों का इलाज और सर्जरी शुरू
Lohardaga News: लोहरदगा सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में एक साल बाद नेत्र सर्जन की पदस्थापना हुई है। अब आंख के रोगियों को राहत मिली है, क्योंकि बुधवार को आठ मोतियाबिंद रोगियों की सर्जरी की गई। हर बुधवार और शुक्रवार को सर्जरी की जा रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों को मदद मिलेगी।
Lohardaga News: लोहरदगा, प्रतिनिधि।लोहरदगा सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में साल भर बाद नेत्र सर्जन की पदस्थापना से आंख के रोगियों को राहत मिली है। अब रोगियों के आंखों की जांच और सर्जरी भी सदर अस्पताल में होने लगी है। बुधवार को नेत्र सर्जन डा समीर कुमार द्वारा आठ नेत्र रोगियों का मोतियाबिंद आपरेशन किया गया। प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को नेत्र रोगियों की सर्जरी की जा रही है। नेत्र सहायक अजय कुमार, रवि कुमार रवि, ऋतु कुमारी ने इसमें सहयोग किया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में नेत्र सर्जन की पदस्थापना नहीं होने से ग्र्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
बुधवार को आंखों की सर्जरी कराने के बाद रोगी और उनके परिजन काफी खुश नजर आए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।