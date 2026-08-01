Lohardaga News: युवाओं एवं महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दें : डीडीसी

Lohardaga News: लोहरदगा में उपविकास आयुक्त राज महेश्वरम की अध्यक्षता में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैंक शाखाओं को युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना जैसे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर ऋण देने का निर्देश दिया गया।

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में उपविकास आयुक्त राज महेश्वरम की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति तथा बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपविकास आयुक्त ने सभी बैंक शाखाओं एवं संबंधित विभागों को अधिकाधिक युवाओं एवं महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़ने पर बल दिया गया।

बैठक की समीक्षा जिले में संचालित बैंकिंग योजनाओं, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन, सरकारी प्रायोजित योजनाओं एवं विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अग्रणी जिला प्रबंधक दिवाकर सिन्हा ने सभी बैंकों की तिमाही उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं, पीएम- स्वनिधि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, आरसेटी क्रेडिट लिंकेज आदि के लंबित आवेदन एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करें।

पीएमएफएमई ऋण अभियान झारखंड सरकार द्वारा पीएमएफएमई ऋण अभियान 17 जुलाई से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है।

सीडी रेशियो की जानकारी एलडीएम ने बतलाया कि जिले का सीडी रेशियो तिमाही वृद्धि दर 5.63 प्रतिशत के साथ जून 2026 में यह 46.50 प्रतिशत रहा। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही जिले का वर्षिक क्रेडिट प्लान का लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 33.07 प्रतिशत रहा जो संतोषजनक है।

आगामी बैठक की तैयारी जिन बैंकों का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है वे अगली बैठक तक इसमें सुधार लाएं। साथ ही लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए कृषि,उद्योग, मतस्य,पशुपालन, जेएसएलपीएस, आरसेटी ,नाबार्ड और बैंक आपस में समन्वय बनाते हुए प्रयास करे तो विकास जमीनी स्तर पर दिखेगी।

कृषि ऋण वितरण अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा बतलाया गया कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसान दिवस के मौके पर 241 किसानों के मध्य एक करोड़ 81 लाख रुपए का कृषि ऋण वितरित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी आरसेटी निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार एवं रोजगार की स्थिति, बैंक ऋण से जुड़ाव तथा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, जीविका, आरसेटी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सासंद प्रतिनिधि आलोक साहू उपस्थित हुए।