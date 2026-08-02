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Lohardaga News: 53 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा जिले में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन ललित नारायण स्टेडियम में हुआ। खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, और चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए धनबाद जाएंगे। अब्दुल कादिर ने खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया। एसोसिएशन के सचिव ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया।

Lohardaga News: 53 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को ललित नारायण स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर परिषद के उपाध्यक्ष अब्दुल कादिर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। चयनित खिलाड़ी अब धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य अतिथि अब्दुल कादिर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भी इसी मैदान से अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी। खेल के प्रति अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें सेना में जाने का अवसर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता।

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जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के उद्देश्य

जिला एथलेटिक एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव किशोर कुमार वर्मा ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य जिले में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 से लोहरदगा में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की परंपरा रही है। लेकिन ललित नारायण स्टेडियम के जर्जर होने और खेल गतिविधियों को पर्याप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण जिले की खेल प्रतिभाओं को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने स्टेडियम के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रतियोगिता के परिणाम

जिला कोच विकास कुमार महतो ने बताया कि अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्ग के सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया था। प्रतियोगिता के बाद 53 खिलाड़ियों का चयन किया गया। जिसमें 28 बालक और 25 बालिकाएं शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों के लिए तीन अगस्त से बीएस कालेज मैदान में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सभी खिलाड़ी 21 और 22 अगस्त को धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लोहरदगा जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया?
लोहरदगा जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर परिषद के उपाध्यक्ष अब्दुल कादिर ने किया।
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