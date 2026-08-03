Lohardaga News: 12 मामलों में अनुग्रह अनुदान को मिली मंजूरी
Lohardaga News: लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 12 आपदा प्रभावित मामलों की समीक्षा कर पात्र लाभुकों को अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई। डीसी ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न आपदा प्रभावित 12 मामलों की समीक्षा कर पात्र लाभुकों को अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक की समीक्षा
बैठक में सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पांच मामलों और आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के सात मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें पांच आंशिक और दो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के मामले शामिल हैं। सभी पात्र लाभुकों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
संक्रमण के दिशा-निर्देश
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराई जाए। लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
जनसंपर्क और सूचना
बैठक के दौरान डीसी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा की स्थिति में संबंधित अंचल अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अथवा अपर समाहर्ता से तत्काल संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अनुग्रह अनुदान का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। ताकि सहायता राशि का भुगतान बिना विलंब के किया जा सके। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, जिला परिषद अध्यक्ष सुखदेव उरांव, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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