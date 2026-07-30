Lohardaga News: खत्री ज्वेलर्स में डकैती का प्रयास विफल
Lohardaga News: लोहरदगा के खत्री ज्वेलर्स में दिनदहाड़े डकैती का प्रयास उस समय असफल हुआ जब दुकानदार ने एक अपराधी का देसी कट्टा छीन लिया। घटना के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर रही है। इस बहादुरी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा नगर क्षेत्र के घनी आबादी वाले अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में गुरुवार को दिनदहाड़े डकैती का प्रयास उस समय विफल हो गया, जब दुकानदार ने साहस का परिचय देते हुए एक अपराधी के हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। घटना के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो युवक खत्री ज्वेलर्स पहुंचे और सोने की चेन देखने की इच्छा जताई। दुकान में उस समय संचालक संजय खत्री, दुकानदार का भतीजा और एक महिला स्टाफ मौजूद थे। स्टाफ चेन दिखाने लगी। इसी दौरान एक बदमाश चेन लेकर बाहर निकलने लगा। दुकानदार द्वारा रोकने पर उसने देसी कट्टा निकाल लिया और डराने का प्रयास किया।
घटनाक्रम
हालांकि, संजय खत्री ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधी के हाथ से कट्टा छीन लिया। अचानक हुई इस घटना से घबराकर दोनों बदमाश अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रतिक्रिया
अपर बाजार शहर का अत्यंत व्यस्त और घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है। दिनदहाड़े इस तरह की वारदात के प्रयास से व्यापारियों में चिंता का माहौल है, वहीं दुकानदार की बहादुरी की पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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