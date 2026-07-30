Lohardaga News: खत्री ज्वेलर्स में डकैती का प्रयास विफल

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा नगर क्षेत्र के घनी आबादी वाले अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में गुरुवार को दिनदहाड़े डकैती का प्रयास उस समय विफल हो गया, जब दुकानदार ने साहस का परिचय देते हुए एक अपराधी के हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। घटना के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो युवक खत्री ज्वेलर्स पहुंचे और सोने की चेन देखने की इच्छा जताई। दुकान में उस समय संचालक संजय खत्री, दुकानदार का भतीजा और एक महिला स्टाफ मौजूद थे। स्टाफ चेन दिखाने लगी। इसी दौरान एक बदमाश चेन लेकर बाहर निकलने लगा। दुकानदार द्वारा रोकने पर उसने देसी कट्टा निकाल लिया और डराने का प्रयास किया।