Lohardaga News: बारिश में जानलेवा साबित हो रही हैं खोदी और तोड़कर छोड़ी गई सड़कें

Lohardaga News: लोहरदगा शहर और आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें मरम्मत न होने के कारण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। गड्ढे और कीचड़ की भरमार से दोपहिया और चारपहिया वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है।

Lohardaga News: लोहरदगा,संवाददाता। लोहरदगा शहर और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए महीनों पहले खोदी गई सड़कें अब बरसात के मौसम में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद भी कई स्थानों पर सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। नतीजतन जगह-जगह गहरे गड्ढे, उबड़-खाबड़ रास्ते और कीचड़ से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश के कारण कई गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। वहीं कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर हैं। चारपहिया वाहनों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिदिन किसी न किसी इलाके में बाइक फिसलने, वाहन गड्ढों में फंसने या लोगों के गिरकर घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। कई बार स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इन टूटी सड़कों के कारण दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित एजेंसी द्वारा सड़क मरम्मत की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है।

स्थानीय व्यापारी और नागरिकों की नाराजगी शहर के विभिन्न मोहल्लों के अलावा मुख्य मार्गों पर भी पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें अधूरी छोड़ दी गई हैं। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कार्य पूरा होने के तुरंत बाद सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

प्रशासन को अपेक्षाएँ राहगीरों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते गड्ढों को नहीं भरा गया और सड़कें दुरुस्त नहीं की गईं, तो बरसात के दौरान कोई बड़ा हादसा हो सकता है।