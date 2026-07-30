Lohardaga News: सावन मास शुरू, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Lohardaga News: लोहरदगा जिले में भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास की शुरुआत होते ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवभक्त जलाभिषेक और अन्य पूजा-अर्चना कर रहे हैं। कांवरिये भी पवित्र जल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास की शुरुआत होते ही लोहरदगा जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से ही शिवभक्तों ने स्नान-ध्यान कर मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर सुख-समृद्धि तथा परिवार की मंगलकामना की। जिले के ऐतिहासिक खखपरता शिवधाम,सेन्हा के चंदवा। गढ़ गांव शिव गुफा, भंडारा का अखिलेश्वर शिवधाम, कुडू का महादेव मंडा, नगर क्षेत्र का बुढ़वा महादेव, मनोकामना सिद्ध दुर्गा मंदिर, दुर्गा बाड़ी, पावरगंज देवी मंदिर, ठकुराइन मंदिर, छतर बगीचा का स्वयंभू शिव मंदिर, ईस्ट गोला रोड शिव मंदिर समेत जिले भर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए लंबी कतारें देखने को मिलीं।

कांवरियों की भीड़ मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठे। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया।

विशेष पूजा-अर्चना सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में कांवरिये भी पवित्र जल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हुए। पूरे माह प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना होगी, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है।

श्रद्धालु सेवाएं मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, कतारबद्ध दर्शन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। प्रशासन की ओर से भी प्रमुख मंदिरों के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पुरोहित जयशंकर मिश्र और गोपाल मिश्र का कहना है कि सावन मास में भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।