Lohardaga News: बढ़ते अपराध पर सख्त कार्रवाई की उठी मांग

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। जय श्रीराम समिति की बैठक शनिवार को हटिया गार्डन लोहरदगा जिला कार्यालय में जिला संरक्षक परमेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही 10 अगस्त को आयोजित होने वाली भव्य मोटरसाइकिल कांवर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर कार्यक्रम को सफल बनाने की कार्ययोजना तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए परमेश्वर साहू ने कहा कि जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि कम समय के भीतर लगातार तीन आपराधिक घटनाओं का होना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

उन्होंने अपराध पर तत्काल नियंत्रण और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साथ ही अपराध के विरोध में लोहरदगा बंद का समर्थन करने वाले नागरिकों के प्रति समिति की ओर से आभार भी व्यक्त किया। कोर कमेटी सदस्य शैलेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि कांवर यात्रा को भव्य बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। जिला, प्रखंड एवं नगर इकाइयों के पदाधिकारियों से अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का आह्वान किया। लोहरदगा में युवा व्यवसायी सुमन साहू की हत्या पर शोक व्यक्त किया गया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तथा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। बैठक में सुषमा सिंह, लक्ष्मी नारायण भगत, अजय सोनी, अनूप गुप्ता, ओम महतो, बजरंग करवा, अनुज कुमार, विक्की कसेरा, रामकुमार साहू, महिला अध्यक्ष इंदिरा प्रधान, पूर्णिमा वर्मा, जान्हवी गोयल, उदय महतो, गणेश साहू, गुड्डू साहू, बुद्धेश्वर उरांव, आदित्य कुमार साहू सहित प्रखंड एवं नगर पदाधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।