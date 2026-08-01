Lohardaga News: लोहरदगा में अपराध और हादसों से भय का माहौल : बिन्देश्वर
Lohardaga News: झारखंड प्रदेश के भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री बिन्देश्वर उरांव ने लोहरदगा शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन से मांगी कार्रवाई, जिससे जिले की कानून-व्यवस्था बेहतर हो सके। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
Lohardaga News: भंडरा, प्रतिनिधि। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, झारखण्ड प्रदेश के महामंत्री बिन्देश्वर उरांव ने लोहरदगा शहर में हाल के दिनों में हुई लगातार आपराधिक घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। श्री उरांव ने कहा कि एक ही दिन में शहर के भीतर हुई कई गंभीर घटनाओं ने आम नागरिकों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। प्रिया स्टोर के मालिक की गोली मारकर हत्या, खत्री ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूट का प्रयास, पतरा टोली स्थित पेट्रोल पंप में पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश जैसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शुक्रवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की जान चली गई, अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है。
घटना की गंभीरता
उन्होंने कहा कि यदि अपराधी दिनदहाड़े हथियारों के बल पर वारदात करने का साहस कर रहे हैं और बेलगाम तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान ले रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि आम जनता अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सड़कों पर स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है।
सरकार से मांग
उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की कि जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, घटनाओं की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
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