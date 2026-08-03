Lohardaga News: सैयद नसीम के निधन पर लोहरदगा में शोक की लहर
Lohardaga News: लोहरदगा के पूर्व कोषाध्यक्ष और समाजसेवी सैयद नसीम अख्तर का निधन हो गया। उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। नमाज-ए-जुमा के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनकी सादगी और समाजसेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।अंजुमन इस्लामिया, लोहरदगा के पूर्व कोषाध्यक्ष, समाजसेवी, शिक्षक और खेल प्रशासक सैयद नसीम अख्तर का सोमवार को निधन हो गया। इनसे निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरा दुख जताया। नमाज-ए-जुमा के बाद लोहरदगा कब्रिस्तान में हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंजुमन इस्लामिया के सदर रऊफ अंसारी, सचिव शाहिद अहमद बेलू, कोषाध्यक्ष सैयद फिरोज शाह, नायब सदर आरिफ हुसैन बबलू, हाजी नईम खान, संयुक्त सचिव अल्ताफ कुरैशी और अनवर अंसारी ने बताया कि सैयद नसीम अख्तर करीब 25 वर्षों तक अंजुमन इस्लामिया से विभिन्न जिम्मेदारियों में जुड़े रहे।
इस दौरान उन्होंने कोषाध्यक्ष के अलावा आडिट कमेटी, चुनाव कमेटी समेत कई महत्वपूर्ण समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठन को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया।अधिकारियों ने कहा कि नसीम अख्तर अपनी सादगी, ईमानदारी, मिलनसार स्वभाव और समाजसेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने जीवनभर कौम और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। उनका निधन अंजुमन इस्लामिया ही नहीं, बल्कि पूरे लोहरदगा के लिए अपूरणीय क्षति है।
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