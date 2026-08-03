Lohardaga News: जय श्रीराम समिति ने शुभम साहू के परिजनों से की मुलाकात

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। जय श्रीराम समिति, लोहरदगा के संरक्षक और अधिकारियों ने सोमवार को प्रिया स्टोर के दिवंगत संचालक शुभम साहू के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। समिति के सदस्यों ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि शुभम साहू की हत्या से पूरा जिला स्तब्ध है। इस दुख की घड़ी में समिति परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हर संभव सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।परिजनों से बातचीत के दौरान शुभम साहू के पिता सुनील साहू ने बताया कि शुभम उनका इकलौता पुत्र और परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा था।

उसके असामयिक निधन से परिवार गहरे सदमे में है। वहीं, शुभम की माता भी बेटे को याद कर भावुक हो गईं। उनकी पीड़ा सुनकर उपस्थित लोग भी भावुक हो उठे।इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों के पीछे नशे का फैलता कारोबार एक गंभीर कारण बनता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से नियमित गश्ती बढ़ाने और अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। समिति की जिला संरक्षक सुषमा सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नशे का कारोबार युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर प्रभावी पहल करनी होगी। उन्होंने बताया कि जय श्रीराम समिति जल्द ही जिले में व्यापक नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। जिसमें युवाओं, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपराधियों और अवैध नशा कारोबारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।मौके पर जिला संरक्षक सुषमा सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव, अजय सोनी, अनूप गुप्ता, ओम महतो, बजरंग करवा, पूर्व वार्ड पार्षद कमला देवी, उपेंद्र कुमार कुशवाहा सहित समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।