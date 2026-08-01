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Lohardaga News: हत्या के खिलाफ और बंद के समर्थन में कैंडल मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में बुधवार को युवा व्यवसायी की हत्या और लूट के प्रयास के खिलाफ शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें कई संगठनों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कैंडल मार्च के बाद, जिला प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। शनिवार को बंद में आवश्यक सेवाएं मुक्त रहेंगी।

Lohardaga News: हत्या के खिलाफ और बंद के समर्थन में कैंडल मार्च

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा में बुधवार को युवा व्यवसायी की हत्या एवं लूट के असफल प्रयास के खिलाफ शुक्रवार को शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें कई संगठन के लोग और आम नागरिक शामिल हुए। कैंडल मार्च के बाद जिला प्रशाशन से लोहरदगा की जनता के सुरक्षा सुनिश्चित करने की उठी मांग। शनिवार को बंदी में एंबुलेंस, दवा दुकान, दूध की गाड़ी, स्कूल एवं स्कूल बस, अखबार के वाहन, प्रेस,यात्री वाहन, दमकल, आवश्यक कार्य से जा रहे नागरिक,आदि को बंद से मुक्त रखने की बात कही गई है। लोहरदगा बंद का लोहरदगा-गुमला ट्रक आनर एसोसिएशन ने समर्थन किया है।

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