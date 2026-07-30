Lohardaga News: कुडू हाट में फिर सक्रिय हुए बाइक चोर, सांसद प्रतिनिधि की बाइक पर किया हाथ साफ
Lohardaga News: कुडू में सांसद प्रतिनिधि के घर के बाहर उन्होंने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी कर दी। सांसद प्रतिनिधि ने थाना में आवेदन दिया है। कुडू के हाट क्षेत्र में चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने और सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Lohardaga News: कुडू, प्रतिनिधि। लोहरदगा कुडू में गुरुवार को बाजारटांड़ स्थित सांसद प्रतिनिधि लाल विकास नाथ शाहदेव के घर के बाहर खड़ी उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस निबंधन संख्या जेएच 08 एफ 3163 को अज्ञात चोर दिनदहाड़े चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद सांसद प्रतिनिधि ने कुडू थाना में लिखित आवेदन देकर बाइक की बरामदगी तथा चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्ञात हो कि कुडू का साप्ताहिक हाट वर्षों से बाइक चोरों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। हाट के दिनों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर चोर आसानी से वारदात को अंजाम दे देते हैं।
लोगों का कहना है कि पुलिस बल की तैनाती रहने के बावजूद भीड़भाड़ का लाभ उठाकर शातिर चोर बहुत ही सफाई से कुछ ही मिनटों में बाइक गायब कर देते हैं। चोरी की घटनाओं से व्यापारियों और आम लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसपर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु हाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा विशेष निगरानी अभियान चलाने की मांग की है।
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