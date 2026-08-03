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Lohardaga News: विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता रैली और सामुदायिक संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर हिंडाल्को सीएसआर और पीसीआई इंडिया के सहयोग से 'बिटिया बिटिया प्रोजेक्ट' के तहत जागरूकता रैली और सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्तनपान के लाभों और सही तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही।

Lohardaga News: विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता रैली और सामुदायिक संवाद

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।विश्व स्तनपान सप्ताह पर हिंडाल्को सीएसआर एवं पीसीआई इंडिया के सहयोग से संचालित बिटिया बिटिया प्रोजेक्ट के तहत लोहरदगा सदर एवं किस्को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जागरूकता रैली एवं सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।हिंडाल्को सीएसआर प्रमुख नीरज कुमार ने बताया कि हरमू एवं जोरी आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने, पहले छह माह तक केवल मां का दूध देने तथा स्तनपान के लाभ एवं सही तरीकों की जानकारी दी गई। किस्को प्रखंड के बेट हटहट, सेमरडीह, कोचा ऊपर टोली, परहेपाठ, नवाडीह, देवदरिया, मेरले, बगडू जामुन टोली तथा पाखर पंचायत में भी जागरूकता रैली एवं सामुदायिक बैठकें आयोजित की गईं।

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रैलियों में स्तनपान संबंधी सरकारी संदेशों एवं नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, शिक्षकों, स्कूली बच्चों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही।

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