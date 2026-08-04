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Lohardaga News: उपायुक्त ने अनुकम्पा के आधार पर तीन आश्रितों को सौंपा नियुक्ति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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Lohardaga News: लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने अनुकम्पा के तहत तीन आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्तियां जिला अनुकम्पा समिति की बैठक के निर्णय पर आधारित हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को ईमानदारी और अनुशासन से काम करने के लिए कहा। नियुक्ति में आलोक कुमार उराव, राज किशोर सन्नी और विकास वर्मा शामिल हैं।

Lohardaga News: उपायुक्त ने अनुकम्पा के आधार पर तीन आश्रितों को सौंपा नियुक्ति पत्र

Lohardaga News: लोहरदगा, संवाददाता।समाहरणालय में अनुकम्पा के आधार पर मंगलवार को उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने नियुक्ति प्राप्त तीन आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में की गई है।इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए सभी कर्मी संवेदनशीलता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। अनुकम्पा के आधार पर आलोक कुमार उराव एवं राज किशोर सन्नी को तृतीय वर्ग तथा विकास वर्मा को चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति प्रदान की गई।

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उपायुक्त ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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