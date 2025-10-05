झारखंड में मंदिर में तोड़फोड़ पर भड़के लोग, नेशनल हाईवे जाम किया
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक मंदिर में तोड़फोड़ करने पर लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया।
पुलिस ने बताया कि झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में रविवार को स्थानीय लोगों ने एक मंदिर में कथित तोड़फोड़ के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 143 को जाम कर दिया। यह तोड़फोड़ शनिवार रात कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कलहाटोली स्थित बागचंडी मंदिर में हुई।
उन्होंने बताया कि आरोपी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कलहाटोली का निवासी है। कोलेबिरा थाने के प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एक घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 143 को जाम रखा। हम मौके पर पहुंचे और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि शनिवार रात मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने मंदिर के दरवाजे तोड़ दिए, साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और मंदिर के पास एक त्रिशूल फेंक दिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हम उस व्यक्ति को स्थानीय अदालत में पेश करेंगे और आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।